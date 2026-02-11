Лора Христова след бронза: Доста години усилен труд, имах късмет да направя най-доброто (Видео)

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"Доста години усилен труд", така биатлонистката Лора Христова коментира бронзовия медал, който спечели на олимпиадата в Милано/Кортина в дисциплината 15 км индивидуално жени.

"Бях спокойна и явно имах късмет да направя най-доброто, на което съм способна", каза 22-годишната състезателка, която свали и 20-те мишени при 4-те си стрелби, за да се нареди трета след французойките Жулия Симон (1 пропуск) и Лу Жанмоно (2 пропуска).

На въпрос дали олимпийският медал позволява една чаша вино тази вечер, Христова отговори, че само една, защото предстоят още стартове.

"В съблекалнята Франциска Пройс ме попита "някой знае ли коя е тази българка, която спечели?". Тогава осъзнах, че съм спечелила медал", каза Лора.

Младата биатлонистка сподели, че бронзовият медал със сигурност й дава допълнителна увереност и ще продължи да е концентрирана за следващите стартове.

"На близките си ще благодаря, че вярваха в мен през всичките тези години", сподели Христова.

На въпрос как е избрала биатлона Лора отговори, че се запалила покрай нейна приятелка, която дори носела същото име като нея.

"Не е случайно, в града ни биатлонът е доста развит. Сега вече имаме и два клуба в град Троян", каза тя.

Христова посвети медала си на всички, които я подкрепят, на цялата федерация и на целия екип.