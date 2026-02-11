ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Земетресение в района на Хасково

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22270336 www.24chasa.bg

Президентът Йотова след втория медал за България: Благодарим ти, Лора Христова

3392
Лора Христова е щастлива след финала. Снимка: Startphoto.bg

Президентът Илияна Йотова поздрави Лора Христова за успеха ѝ на Олимпиадата в Милано-Кортина. Държавният глава написа: „Втори олимпийски медал за България! Благодарим ти, Лора Христова!".

Лора Христова заслужи бронзов медал в индивидуалния старт на 15 километра на Олимпийските игри в Милано-Кортина. 22-годишната Христова финишира за 42:20.1 минути, след като свали всичките 20 мишени при четирите си стрелби, за да запише най-доброто класиране в кариерата си на голямо първенство при жените.

Христова спечели второ отличие на България на Олимпиадата в Милано-Кортина след бронза на Тервел Замфиров в алпийския сноуборд в неделя, което е общо осмо за страната на зимни игри.

Лора Христова е щастлива след финала.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)