Падна 48-годишен рекорд на легендарния спринтьор Петър Петров

3364
Георги Павлов с новия рекордьор в Белград.

Христо Илиев подобри националния рекорд на 60 метра в зала. Той записа 6,54 секунди в Белград. Това е с 4 стотни по-добро постижение от това на легендата Петър Петров, поставено на 25 февруари 1978 г. в София.

"Поздравления за новия национален рекордьор на 60 м! Христо Илиев записа 6,54 сек в сериите на 60 м на турнира в Белград и подобри с 0,04 сек историческото досегашно топ-постижение на Петър Петров!

Изключително щастлив съм, че станах свидетел на живо на този невероятен успех за българската лека атлетика!

Честито на треньорката на Христо - Валя Демирева, както и на цялото ни атлетическо семейство!", написа президентът на атлетиката Георги Павлов.

