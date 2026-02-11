Атанас Фурнаджиев: Вярвах в Лора

"Честото на цяла България. Чувствам се удовлетворен от работата, която свършихме в последните години. Благодаря на отбора, на треньора, на всички състезатели. Защото този медал е за целия отбор", заяви президентът на федерацията по биатлон Атанас Фурнаджиев след олимпийския бронз на Лора Христова.

"Аз лично очаквах да вземем медал, казах го и в интервюта преди олимпиадата. Надявам се да вземем и още. Отборът е подготвен, и момчетата също. Въпросът е да им провърви при стрелбата, защото толкова грешки, колкото направиха вчера, те и на тренировка не правят. Надявам се да си повярват. А този резултат да даде кураж на целия отбор, за да можем да извоюваме още медали за България", добави той.

"До последно тръпнех, надявах се и на сребро, тъй като французойката направи две грешки в стрелбата, но със страхотно бягане успя да навакса тези две минути и затова сме с бронзов медал. Но важното е, че имаме медал. Аз го очаквах от Лора. Следя я от доста време. Знам, че може много. В лична кореспонденция съм й го казвал неведнъж. Беше важно да си повярва и днес се получи", каза още Фурнаджиев.

За него медалът има още по-висока стойност с оглед на ограничените финансови възможности на БФБиатлон в сравнение с най-големите.

"Федерацията е недофинансирана в последните години. Аз със собствени средства, с приятели, осигурявам голяма част от бюджета. Но сме много далеч от това, което имат водещите нации в този спорт. Затова този медал е още по-сладък, тъй като, ако се погледне това, с което разполагат най-големите...Те идват с ТИР-ове - с метеорологични станции, с ваксите вътре, с машини за структуриране на ските - ние всичко това го нямаме. Така че този медал тежи още повече", завърши Фурнаджиев, който член на изпълкома и на БФС и директор в "Мото Пфое".