“Лудогорец” пак излъга “Левски", този път за купата

В рамките на 8 дни “Левски” на 2 пъти загуби от “Лудогорец”. След като миналия вторник на Националния стадион “Васил Левски” столичани паднаха във финала за суперкупата на България 0:1, сега четата на Хулио Веласкес отстъпи в Разград със същия резултат и в 1/4-финалите за купата.

По този начин мечтите на феновете за дубъл на “сините” се изпариха. А с оглед на показаното от отбора и титлата може и да се изплъзне, въпреки че воденият от испанския спец тим на “Левски” има 7 точки аванс пред “Лудогорец” и ЦСКА.

В 1/4-финала Хулио Веласкес отново бе надхитрен от колегата си в Разград Пер-Матиас Хьогмо. А попадението, което направи разлика, дойде от същата позиция, при която “сините” допуснаха гола и миналия вторник. В грешник за “Левски” отново се оказа Оливер Камдем. Бранителят не успя да опази Кайо Видал в 7-ата мин, когато резултатът бе открит. Същата ситуация имаше и на “Васил Левски” преди 8 дни, но тогава автор на попадението бе Бърнард Текпетей.

Реферът Волен Чинков пък пожали Камдем и не му показа втори жълт картон. В края на първата част бранителят задържа без топка Кайо Видал, но съдията не видя нарисуваната ситуация за официално предупреждение. В края на мача пък столичани имаха сериозни претенции за дузпа, но съдията не отсъди такава.

Иначе “сините” тотално се отказаха да привличат бившия ас на ЦСКА Марселино Кареасо. Офанзивният футболист продължава да мотае “Левски” и столичани спират всякакви преговори с него.

“Арда” също е на 1/2-финал. Кърджалийци победиха 3:2 като гост “Ботев” (Враца).

“Щом продължаваме напред, значи сме се представили по-добре от съперника. Не беше много приятен двубой за наблюдаване. Теренът беше тежък, но имаше битка и спечелихме повече единоборства, а с това и двубоя”, каза футболистът на “Арда” Лъчезар Котев, който отбеляза победния гол за своя тим.