Атлет №1 на България с нов брутален държавен рекорд в скока на дължина

Атлет №1 на България Божидар Саръбоюков постави нов брутален национален рекорд в скока на дължина само 3 дни след предишната си поправка.

21-годишният състезател от Харманли прелетя 8,45 метра по време на международния турнир в зала в сръбската столица Белград. Постижението му е най-добър резултат в света за сезона в дисциплината.

В неделя в Мец (Фр) българинът скочи 8,39 метра.

В Белград Саръбоюков победи носителя на всички възможни титли в скока на дължина Милтиадис Тентоглу (Гърция), който остана втори с 8,27 метра, а Кери Маклауд (Ямайка) се нареди трети с 8,22.