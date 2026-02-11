ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Трета операция за Линдзи Вон, успешна е

Боксьори от 3 континента идват за спаринги с националите

Изключително здрава подготовка на Белмекен и отлично свършена работа. Така треньорът на националния ни отбор Жоел Арате определи лагера, който боксьорите ни имаха на високопланинската база. Той остана много доволен от интензитета и физическия аспект на заниманията.

Сега обаче погледите се насочват изцяло към техническия и тактическия елемент. Националите ни вече са на базата в Дианабад, където ще останат до началото на Купа Странджа. 77-ото издание на най-стария международен боксов турнир в Европа ще се проведе от 22 февруари до 1 март в зала „София". Заедно с водещите ни имена са още националите на Украйна, Австрия, Северна Македония, Тайван и Словакия. До края на седмицата се очакват и представителите на Бразилия.

„Много съм доволен от тренировъчния процес на Белмекен. Целта беше постигната на 100 процента. Вече се готвим в Дианабад, където стартирахме и спарингите. Спортистите се справят много добре и очакваме най-доброто от всички, въпреки че сме едва във втория месец на тренировки. Основната ни цел са предстоящите Световни купи и Европейското първенство в София, където трябва да бъдем във върхова форма", сподели Арате.

