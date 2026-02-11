Дафовска след медала: Сега правителството да обърне внимание на базата

“Сега дано правителството обърне внимание на базата за зимните спортове след тези два медала до момента. Не може постоянно да се тренира в чужбина.

Федерациите изнемогват, но след това всички се снимат с нас", заяви олимпийската ни шампионка Екатерина Дафовска след неверояния успех на Лора Христова. “Ако не са президентите на федерациите да помагат нищо не може да направим”, допълни тя. “Винаги сме били като сирачета”, каза още Катя.

Катя имала предчувствие, че нещо може да се получи. “Вчера ми се обадиха да ми кажат, че ще участвам в награждаването. А предния път, когато бях аз, Милена взе медала от световното. Още от България си пожелах да го направя”, заяви чепеларката.

“Виках. С цяло гърло. Бях на около 100 метра от стрелбището и прегракнах”, допълни Катя, която е в изпълкома на международната федерация.

Дафовска подчерта, че има и съвпадение. Тя взе титлата в Нагано на 22 години, а Лора - бронза на същата възраст.