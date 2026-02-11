ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Актьорът Джеймс ван дер Бийк почина от рак

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22271445 www.24chasa.bg

Дафовска след медала: Сега правителството да обърне внимание на базата

4540
Лора Христова и Екатерина Дафовска след награждаването

“Сега дано правителството обърне внимание на базата за зимните спортове след тези два медала до момента. Не може постоянно да се тренира в чужбина.

Федерациите изнемогват, но след това всички се снимат с нас", заяви олимпийската ни шампионка Екатерина Дафовска след неверояния успех на Лора Христова. “Ако не са президентите на федерациите да помагат нищо не може да направим”, допълни тя. “Винаги сме били като сирачета”, каза още Катя.

Катя имала предчувствие, че нещо може да се получи. “Вчера ми се обадиха да ми кажат, че ще участвам в награждаването. А предния път, когато бях аз, Милена взе медала от световното. Още от България си пожелах да го направя”, заяви чепеларката.

“Виках. С цяло гърло. Бях на около 100 метра от стрелбището и прегракнах”, допълни Катя, която е в изпълкома на международната федерация.

Дафовска подчерта, че има и съвпадение. Тя взе титлата в Нагано на 22 години, а Лора - бронза на същата възраст.   

Лора Христова и Екатерина Дафовска след награждаването

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)