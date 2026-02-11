Дърводелецът Франьо се нареди до легендите Кили и Зайлер

Едно скромно момче с прякор Надечничката от Болтиген се нареди до едни от най-великите имена в историята на ските. Франьо фон Алмен стана трикратен олимпийски шампион на игрите в Милано и Кортина, след като спечели титлата и в супергигантския слалом. Преди това той триумфира в спускането и отборната комбинация заедно с Танги Неф.

Така стана едва третият в историята с хеттрик на една олимпиада. Преди него този подвиг направиха Тони Зайлер преди 70 години в Кортина и Жан-Клод Кили в Гренобъл през 1968 г. При жените това е правила единствено хърватката Яница Костелич.

Бившият дърводелец направи уникално спускане без нито една грешка и изпревари с 13 стотни амераканеца Райън Кокрън-Зигъл. Суперфаворитът Марко Одермат отново се провали и трябваше да се задоволи с бронза, след като остана на 15 стотни след Кокрън-Зигъл и само на три пред Нилс Алегре от Франция.