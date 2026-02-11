Веласкес след 0:1 в Разград: Надиграхме "Лудогорец", разликата в бюджетите е много голяма

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес остана доволен от играта на тима си въпреки отпадането от „Лудогорец" след 0:1 в Разград в четвъртфиналите за купата.

„Лично на мен днес ми хареса моят отбор. Предишният мач можеше да го спечелим, но беше по-равностоен. Днес определено бяхме по-добрият отбор. Очевидно малките детайли определят разликата. При първата си ситуация отбелязаха гол. Но считам, че стояхме добре подредени. Добре стояхме в атака, там, където трябваше да създадем преимущество го правихме добре. И без съмнение това ни даде възможност да отбележим и през първото, и през второто полувреме. Без топка стояхме изключително. Второто полувреме минахме в зонова защита, играчите разбраха добре какво трябва да правят. Неутрализирахме силните страни на съперника. С топка нашата цел бе да създадем числено преимущество в центъра на терена, да правим положения трима на двама, което ги задължаваше да се защитават в среден и нисък блок. В много случаи ни се получаваше. Доста добре стояхме в последната четвърт на терена. Това, което ни липсваше, е да сме по-ефективни в последните метри. Нещо, което не беше типично в последния мач, в последните минути ставаше въпрос повече за желание, не за възможности. Показахме постоянство във всичките 95 минути на мача. Но срещу подобен род съперник е трудно", започна дългия си анализ Веласкес.

„Не е проблем в главата това, че не сме вкарали на „Лудогорец". Трябва да приемем реалността такава, каквато е. Няма нужда да ви обяснявам срещу какъв отбор играем – с 14 титли. Ценя високо поведението на моя отбор. Играхме като равностойни, на неутрален терен, както и като гости, доста затруднихме „Лудогорец". В шампионата спечелихме 7 точки преднина. Но не бива да забравяме какво е значението. Не трябва да свеждаме глава, да мислим позитивно. Ясно е, че сме разочаровани и боли много днес, но щеше да е по друг начин ако сме направили слаб мач. Но след мач като днешния мога да съм горд, да поздравя противника и да продължим да играем в шампионата, както и досега", продължи испанецът.

„Разбира се, че не трябва да свеждаме глави. Доста висока оценка поставям на представянето ни до момента. Очевидно това, което ни предложи жребия днес, не е лесно. Но дойдохме за добър мач и мисля, че успяхме. Трябва да подходим интелигентно и да печелим в шампионата", каза още Веласкес.

„При цялото ми уважение исторически погледнато е било винаги така – „Левски" да се бори за всичко. Но обективно „Лудогорец" има 14 титли плюс купи и суперкупи. Ако не ме лъже паметта за 16 години „Левски" има само един трофей. Ние сме много амбициозни, но трябва и да дадем оценка на всичко, което постигат тези футболисти. Както показахме, дойдохме, за да спечелим. Загубихме, но сега се съсредоточаваме в първенството.

Има изключително голяма разлика в бюджета, която е много важна. За да се изравни, трябва да се трудиш много и да имаш невероятно поведение, каквото имат нашите футболисти, както и добавената стойност от нашите фенове. Те ни дават допълнителен стимул и сили. С всичко изброено от мен ще се опитаме да сме равностойни и да се борим всеки мач за победата", завърши Веласкес.