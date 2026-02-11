Светилото Пихлер: Медалът на Лора Христова е най-сладкият за мен!

“Имам много медали в кариерата, но този е най-сладкият”, заяви легендарният треньор Волфганг Пихлер, който работи с нашите биатлонисти като консултант и има голям дял за бронзовия медал на Лора Христова от Милано-Кортина на 15 км.

“Нямам олимпиада без отличие. Всичко е до система, до много трудна работа. Аз очаквах този пробив, още в щафетата го видях. Никой не ми повярва. Заради това е толкова сладко”, допълни 71-годишният специалист. “Всичко е работа и работа. Нищо повече”, допълни легендата.

Роден в Руполдинг, той е един от най-успелите треньори в биатлона. Според предварителните изчисления има над 40 медала от олимпиади и световни първенства, като този на Лора е поредният.

В Швеция, където направи най-сериозна кариера, бе наставник на рекордьорката в световната купа Магдалена Форсберг, като и на олимпийските шампиони Ана Карин Олофсон, Бьорн Фери и Хана Йоберг.

“Не съм приключил. Стига да си повярват. Ще има още медали. Потенциалът е налице, тренирани са”, допълни той.