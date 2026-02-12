ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Класиране по медали на олимпиадата, България е 19-...

Ето всички медалисти от ден №5 на олимпиадата

4004
Лора Христова Снимка: Ройтерс

биатлон, индивидуална дисциплина на 15 км за жени:

1. Жулия Симон (Франция) - 41:15.6 минута (1 грешка в стрелбата)

2. Лу Жанмоно (Франция) - на 53.1 секунди (2)

3. ЛОРА ХРИСТОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 1:04.5 минута (0)

----------------------------------------------------------

59. МИЛЕНА ТОДОРОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 5:47.3 минути (5)

73. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 7:20.2 минути (2)

76. МАРИЯ ЗДРАВКОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 8:06.1 минути (6)

супергигантския слалом за мъже:

1. Франьо фон Алмен (Швейцария) - 1:25.32 минути

2. Райън Кохран-Сийгъл (САЩ) - на 0.13 секунди

3. Марко Одермат (Швейцария) - на 0.28 секунди

ски-северна комбинация (ски скок - малка шанца и 10 км ски бягане), мъже:

1. Йенс Лурос Офтебро (Норвегия) - 29:59.4 минути

2. Йоханес Лампартер (Австрия) - на 1.0 секунда

3. Ееро Хирвонен (Финландия) - на 2.5 секунди

ски свободен стил, бабуни, жени:

1. Елизабет Лемли (САЩ) - 82.30 точки

2. Джейлин Кауф (САЩ) - 80.77 точки

3. Перин Лафон (Франция) - 78.00 точки

бързо пързаляне с кънки, 1000 метра, мъже:

1. Джордан Щолц (САЩ) - 1:06.28 минута

2. Йенинг де Боо (Нидерландия) - 1:06.78

3. Чжангуан Нин (Китай) - 1:07.34

шейни двойки, мъже:

1. Емануел Ридер и Симон Кайнцвалднер (Италия) - 1:45.086 минута

2. Томас Щой и Волфганг Киндъл (Австрия) - на 0.068 секунди

3. Тобиас Вендъл и Тобиас Артъл (Германия) - на 0.090 секунди

