Ето всички медалисти от ден №5 на олимпиадата

биатлон, индивидуална дисциплина на 15 км за жени:
1. Жулия Симон (Франция) - 41:15.6 минута (1 грешка в стрелбата)
2. Лу Жанмоно (Франция) - на 53.1 секунди (2)
3. ЛОРА ХРИСТОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 1:04.5 минута (0)
----------------------------------------------------------
59. МИЛЕНА ТОДОРОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 5:47.3 минути (5)
73. ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 7:20.2 минути (2)
76. МАРИЯ ЗДРАВКОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 8:06.1 минути (6)
супергигантския слалом за мъже:
1. Франьо фон Алмен (Швейцария) - 1:25.32 минути
2. Райън Кохран-Сийгъл (САЩ) - на 0.13 секунди
3. Марко Одермат (Швейцария) - на 0.28 секунди
ски-северна комбинация (ски скок - малка шанца и 10 км ски бягане), мъже:
1. Йенс Лурос Офтебро (Норвегия) - 29:59.4 минути
2. Йоханес Лампартер (Австрия) - на 1.0 секунда
3. Ееро Хирвонен (Финландия) - на 2.5 секунди
ски свободен стил, бабуни, жени:
1. Елизабет Лемли (САЩ) - 82.30 точки
2. Джейлин Кауф (САЩ) - 80.77 точки
3. Перин Лафон (Франция) - 78.00 точки
бързо пързаляне с кънки, 1000 метра, мъже:
1. Джордан Щолц (САЩ) - 1:06.28 минута
2. Йенинг де Боо (Нидерландия) - 1:06.78
3. Чжангуан Нин (Китай) - 1:07.34
шейни двойки, мъже:
1. Емануел Ридер и Симон Кайнцвалднер (Италия) - 1:45.086 минута
2. Томас Щой и Волфганг Киндъл (Австрия) - на 0.068 секунди
3. Тобиас Вендъл и Тобиас Артъл (Германия) - на 0.090 секунди