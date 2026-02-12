IBU за слънчевото момиче, което усмихна цяла България: Сензационен медал

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Лора Христова от България спечели сензационен бронзов медал в индивидуалната дисциплина на Зимните олимпийски игри. Тя постави основите на своя успех с безупречна стрелба: 20 от 20! Предишното най-добро постижение в кариерата ѝ беше 13-о място на световното първенство през 2025 г.

Честито, Лора!

Това написаха от Международния съюз по биатлон (IBU) по повод третото място на 22-годишната Лора Христова в индивидуалния старт на 15 км от програмата на олимпиадата в Милано/Торино.

Слънчевото момиче, което усмихна цяла България с може би неочакваното, но напълно заслужено постижение, бе наградено от легендарната Екатерина Дафовска в ролята ѝ на член на борда на IBU.

В Нагано (Япония) през 1998-а чепеларката също на 22 г. донесе на България единствената титла от зимна олимпиада. А дисциплината бе 15 км в биатлона!