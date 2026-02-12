С Илия Груев “Лийдс” стана уникат в историята на Висшата лига

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Позитивният ход на английския “Лийдс”, за който своя дял дава българският национал Илия Груев, доведе до 2 уникални постижения - едното за йоркширци, а другото въобще за Висшата лига.

Те станаха факт след героичното равенство 2:2 при гостуването на “Челси” в 26-ия кръг от най-силното първенство на света.

С него “Лийдс” за първи път в историята успя да си тръгне непобеден от Лондон, след като губи в столицата на Великобритания с 0:2.

С хикса на “Стамфорд Бридж” пък Груев и компания записаха постижение, което досега не беше по силите на никой новак във Висшата лига, съществуваща от сезон 1992/1993.

А именно - да не загуби двубоите си от кампанията срещу “Челси” и “Ливърпул”.

В първата среща тимът на германския мениджър Даниел Фарке победи лондончани с 2:1.

Двата мача срещу действащия шампион “Ливърпул” пък завършиха наравно.

В Лийдс домакините стигнаха драматично до 3:3. На 1 януари Груев и съотборниците му направиха 0:0 на легендарния “Анфийлд”.

И в двата сблъсъка с “Ливърпул” Илия беше титуляр. При домакинството на “Челси” 25-годишният халф влезе в средата на втората част, а във вторник рита цял мач.