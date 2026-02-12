Еди Орела категоричен: Не бих сложил хилаурон на пениса

Една от световните звезди в ски скока Еди Едуардс-Орела коментира пенисгейт, който занимава спорта на олимпиадата.

Според “Билд” част от състезателите инжектирали хилауронова киселина в гордостта си, за да получат по-широка повърхност на костюма и така да увеличат полета си.

“Аз не бих го правил. Мен не ме интересуваха победите. Прекалено обичам секса, за да го направя.

Това означава да го съсипя за следващите 30 години. Това едва ли ще е по вкуса и на сегашната ми приятелка”, обясни култовият състезател пред “Сън”.

От началото на този сезон всички скачачи минават на 3D скенер, за да бъде запечатана тяхната структура. Отделно се сканира и чаталът.

Така се определя площта на костюма. Толерансът, който се дава по време на състезание е, 2 до 4 сантиметра общо, плюс 3 в областта на чатала. И според ФИС това е предостатъчно.

Еди Орела категорично не смята, че подобни изпълнения ще доведат до някакво предимство. “Един хубав насрещен вятър е по-добре”, категоричен е той. “Чух, че има подобни изпълнения, и се скъсах от смях. Малко е глупаво да си инжектираш нещо в пениса, за да стане малко по-голям.

Винаги е имало подобни опити. Мисля, че шведите навремето бяха сложили мрежи на ръкавиците, за да загребват повече въздух. След това бе забранено. През годините винаги е имало някакви опити. Когато скачах, слагах по-голям костюм с два номера.

Само за да ми е по-удобно. Сега те са като втора кожа, много, много по-тесни. Не смятам, че някой и друг сантиметър са предимство”, категоричен е култовият герой.

Орела стана първият британец, който се нави да скача на олимпиадата в Калгари. След това животът му бе дори филмиран, въпреки че зае последните места.