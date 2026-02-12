Колко е готино да стрелям, си казала Лора Христова на 11 г., още тогава разбрала, че това е нейният спорт

Нямаше време за празненство, защото трябваше веднага да ходя на допинг процедури, бях на масаж, получих обаждания. Аз не си спомням с кого говорих първо, но най-ярко си спомням съотборниците и екипа, благодарна съм на Федерацията, че се подготвях при чудесни условия.

Това каза Лора Христова в интервю по Нова телевизия, след като вчера взе бронзов медал в индивидуалната дисциплина по биатлон на Зимните олимпийски игри.

Най-скъпият поздрав е от семейството и съотборниците й, "Всички плакаха, казаха ми, че са горди, и се радвам, че успях да им донеса такава емоция", каза Христова.

Тайната според нея е контрол върху психиката и емоциите. При стрелбата е важно да не мисли за нищо друго освен за правилното изпълнение.

"Почти не се прибирам в Троян, само един месец съм вкъщи, с целия отбор сме доста сплотени и това ни помага да минава по-леко времето, защото не е лесно да сме постоянно далече от семейство и приятели. Тренираме на различни места, особено Германия, Италия. В България има накъде да се подобрят условията, защото пътуването е много и психически е тежко", разказа шампионката.

За нас няма петък и събота. Денят преминава така - закусваме, тренираме, обядваме, почиваме, тренираме, ядем и пак заспиваме. В почивните дни излизаме на ресторант, на разходка или се събираме и си говорим, сподели още тя. И добави, че се намира време и за гаджета.

"Още откакто се записах на биатлон заради стрелбата разбрах, че това е моят спорт. Бях на 11 години. Първата ми мисъл беше: "Леле, колко е готино да стрелям". Започнах в клуб "Аякс" в Троян при Цветан Цочев, той ме запали", разказа още Христова.

Тя призна, че е имала съм трудни моменти, в които я е обзело разочарование, но бързо е успяла да се справи и да продължи да гледа напред.