НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

Кметът на Троян, родния град на Лора Христова: Ще я посрещнем с ново трасе за летен биатлон

4764
Кметът на Троян Донка Михайлова

Днес започваме да правим трасе за летен биатлон, ще имаме и нова спортна зала. Така ще посрещнем спортистите от Зимните олимпийски игри, каза кметът на Троян Донка Михайлова по Нова телевизия.

Освен бронзовата медалистка Лора Христова от града има общо 5 от 20 участници в отбора на България. Така че Троян очаква още медали.

Тренировъчната база за зимни тренировки е с много дефицити в България, но това е повод да подобряваме тази база. Успехите на града се дължат на спортните клубове в Троян, треньорите, които дават всичко от себе си, спонсорите, защото те дават първите стъпки на нашите биатлонисти. Разбирането на общината е, че трябва да работи за развитието на детско-юношеския спорт, каза още Михайлова.

Христо Христов
Не съм спал, два пъти се чухме с Лора, казахме й, че се гордеем, каза и бащата на Лора Христо Христов. Той разказа, че тя сама се е записала на биатлон, когато е била на 11 г., чичо й също стреля.

Тя ще се прибере чак май месец, но ще я посрещнем с овации. Аз не очаквах медал за тази олимпиада, а за следващата, сподели Христов.

А Лора им отговори: Много ги обичам цялото семейство и благодаря на всички за подкрепата и че вярваха в мен.

Кметът на Троян Донка Михайлова

