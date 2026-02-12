Изхвърлиха украинец от олимпиадата заради каска с ликовете на жертви от войната

Украинският състезател по скелетон Владислав Хераскевич бе изхвърлен от олимпиадата, след като отказа да смени каската си. На нея той бе сложил ликовете на спортисти, които са убити във войната с Русия.

Лично президентът на МОК Кърсти Ковънтри се е опитала да го навие да промени решението си, но не е успяла.

Заради това от МОК обявиха, че отстраняват 27-годишвият претендент за медалите и отнемат акредитацията му "поради отказ да се съобрази с правилата на Международната федерация по бобслей и скелетон".