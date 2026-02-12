ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Пловдив е домакин на Европейското първенство по ст...

Изхвърлиха украинец от олимпиадата заради каска с ликовете на жертви от войната

Георги Банов

Хераскевич отказа да смени каската си с ликове на спортисти, загинали във войната с Русия.

Украинският състезател по скелетон Владислав Хераскевич бе изхвърлен от олимпиадата, след като отказа да смени каската си. На нея той бе сложил ликовете на спортисти, които са убити във войната с Русия.

Лично президентът на МОК Кърсти Ковънтри се е опитала да го навие да промени решението си, но не е успяла.

Заради това от МОК обявиха, че отстраняват 27-годишвият претендент за медалите и отнемат акредитацията му "поради отказ да се съобрази с правилата на Международната федерация по бобслей и скелетон".

