Пловдив е домакин на Европейското първенство по стрелба с лък

България ще участва с пълен национален отбор на Европейското първенство по стрелба с лък в зала, което ще се проведе от 16 до 21 февруари 2026 г. в "Колодрума" в Пловдив, съобщиха от общината.

Състезанията ще се проведат в трите основни дивизии – рекърв, компаунд и гол лък, във възрастовите групи мъже и жени, както и младежи и девойки до 21 години. Участниците ще премерят сили както в индивидуалните, така и в отборните дисциплини, а за първи път в историята в зала ще бъдат включени и смесените отбори.

Сред българските представители личат имената на защитаващия титлата си Иван Банчев и втората при кадетките от Европейската младежка купа за 2025 г. Рая Иванова.

Ето и пълния състав на националния отбор на България

Рекърв:

Мъже: Иван Банчев, Атанас Петров, Станислав Стамов

Жени: Добромира Данаилова, Йорданка Смолянска, Мартина Иванова

Девойки: Пламена Тодорова, Рая Иванова, Яна-Мария Онищенко

Младежи: Благой Тодоров, Емил Христов, Ростислав Христов

Компаунд:

Мъже: Александър Пагу, Виктор Петров, Йордан Костадинов

Жени: Мария Добрева, Дениза Величкова, Калинка Иванова

Девойки: Дария Златева, Славея Сънкова, Цвета Досева

Гол лък:

Мъже: Васил Гергинов, Теньо Банков, Асен Пейчев

Жени: Маноела Дойчинова

Девойки: Дара-Мария Павлова, Деница Димитрова

Младежи: Кристиян Илиев