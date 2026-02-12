Легендата Попангелов и делегация от Банско отиват на олимпиадата заради Алберт Попов

Първият българин с победа за световната купа по ски Петър Попангелов и делегация от Банско начело с кмета на града Стойчо Баненски ще пристигнат в Бормио за старта на Алберт Попов в понеделник.

Попангелов има доста приятели в Италия начело с легендата Алберто Томба. Той ще дойде със съпругата си Зоя.

Банско и Бормио пък са побратимени градове и още миналата година кметицата Силвия Каваци е поканила Баненски и делегация от Банско на олимпиадата. С кмета ще пристигне и общинският съветник Георги Главчев. Пистата в Бормио за слалом ще бъде доста тежка за Алберт Попов.

По време на отборната комбинация се видя, че половината е напълно равна, което е против неговия стил. Попов обича стръмните трасета. Така в комбинацията Танги Неф от Швейцария бе с цели 99 стотни по-бърз от Мануел Фелер (Австрия), което си е огромна разлика.

