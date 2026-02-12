Германецът Тухел подписа нов договор като треньор на Англия

Томас Тухел изведе английския национален отбор до световното първенство през това лято с перфектен баланс от 8 победи и без допуснат гол и ще продължи да го ръководи и след това.

От Английската футболна асоциация (FA) обявиха днес, че германецът е подписал нов договор, който е валиден до края на европейското първенство през 2028 г. включително. Шампионатът ще се проведе във Великобритания и Ирландия.

Тухел пое „Трите лъва" през януари 2025 г., което беше първият му пост като национален селекционер. Заедно с него договорите си продължиха и асистентите му Антъни Бари, Енрике Иларио, Нико Майер и Джеймс Мелбърн.