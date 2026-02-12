ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Любимката на Италия Федерика Бриньоне се върна в ските и се позлати на супер-Г

Георги Банов

Феде Бриньоне удари всички в супергигантския слалом. Снимка: Ройтерс

Любимката на Италия Федерика Бриньоне се завърна с гръм в ските след като дълго време лекуваше контузия и стъпи на сняг преди броени дни. 35-годишната звезда на домакините спечели златния медал в супергигантския слалом при жените, като изпревари с 41 стотни Ромен Мирадоли (Франция) и с 52 Корнелия Хютер (Австрия).

Един куп от фаворитките не успяха да завършат. Паднаха имена като Кира Видле-Винкелман (Гер), Мириам Пухнер (Ав), Ема Айхер (Гер), Естер Ледецка (Чехия), най-добрата спускачка от италианките София Годжа, Илка Стухец (Слвн). Съдбата им сполетя и олимпийската шампионка в спускането Бризи Джонсън (САЩ).

Феде Бриньоне удари всички в супергигантския слалом.
