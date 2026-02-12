ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Предполагаеми останки от дрон бяха открити на плаж...

България гостува на Дания за купа "Дейвис", на рекордно 31-о място е

Снимка: БФТенис

Българските тенисисти ще гостуват на Дания в мач от Световна група I на купа „Дейвис". Това отреди тегленият днес жребий. Двубоят ще се проведе на 18–19 или 19–20 септември.

Родните тенисисти загубиха от Белгия през уикенда при дебюта си сред най-добрите отбори в турнира, който има статут на световно първенство. Въпреки поражението България се изкачи с три позиции и вече заема рекордното 31-во място в ранглистата на купа „Дейвис".

Отборът на Дания отстъпи на Хърватия с 1:3 победи и в момента заема 21-ва позиция в ранглистата. Първата ракета на скандинавците е Холгер Руне, който пропусна двубоя заради скъсан ахилес и се очаква да отсъства продължително от корта.

При успех срещу Дания България ще се завърне в Световната група, а при загуба ще играе през следващия февруари за оставане в Световна група I.

България и Дания са се срещали само веднъж в историята на Купа „Дейвис" – през 1982 г., когато тимът ни губи в Пловдив с 1:4.

