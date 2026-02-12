ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Спипаха двама, докато товарят контрабандни цигари ...

Оставиха украинец на игрите въпреки скандала, но няма право на участие

СНИМКА: РОЙТЕРС

МОК все пак ще позволи на украинския състезател в скелетона Владислав Хераскевич да остане на олимпийските игри в Милано-Кортина, след като по-рано днес беше отстранен от участие и му беше отнета акредитацията заради изображенията на каската си.

МОК съобщи, че решението идва след лична среща между президента на организацията Кърсти Ковънтри и Хераскевич.

„По изключение, след особено уважителния разговор със състезателя, Ковънтри помоли Дисциплинарната комисия на МОК да преразгледа отнемането на акредитацията му от Игрите в Милано-Кортина. Председателят на комисията прие молбата, което означава, че г-н Хераскевич може да продължи престоя си на Олимпийските игри, въпреки че няма да има право да участва в състезанията", написаха от МОК, цитирани от ДПА.

Хераскевич искаше да носи каска с изображения на свои сънародници спортисти, които са били убити от руската армия по време на войната в Украйна. Това беше отхвърлено от МОК, тъй като всякакви политически изявления са забранени на местата, където се провеждат състезанията.

Двете страни не успяха да достигнат до компромисно решение и Хераскевич беше отстранен от състезанията, започнали в четвъртък, и му беше отнета акредитацията.

СНИМКА: РОЙТЕРС
