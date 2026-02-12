ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шведка с втора олимпийска титла в ски бягането, Калина Недялкова завърши 87-а

1808
Калина Недялкова Снимка: Startphoto.bg

Състезателката по ски бягане Калина Недялкова се класира на 87-о място в интервалния старт на 10 километра свободен стил на олимпиадата в Милано-Кортина.

24-годишната българка, която дебютира на подобен форум, финишира за 29,02,5 минути.

Недялкова остана на 6,13,3 минути зад 26-годишната шведка Фрида Карлсон, която спечели втора олимпийска титла след триумфа си в скиатлона.

Нейната сънародничка Ебба Андерсон завърши втора на 46,6 секунди.

С бронза в последния си сезон се окичи 34-годишната американска легенда в този спорт Джеси Дигинс с изоставане от 49,7 секунди.

Завършиха 108 състезателки.

Калина Недялкова

