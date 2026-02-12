Босненци представиха бивш левскар

Босненският футболен клуб "Железничар" (Сараево) представи официално българския защитник Патрик-Габриел Галчев, който пристига като свободен агент от "Левски". Той игра под наем в "Локомотив" (София), където записа 17 мача, в които вкара 2 гола и подаде за още два.

След това Галчев разтрогна договора си и снощи пристигна в Сараево. Босненският клуб обяви днес, че договорът му е за година и половина или до юни 2027-а година.

Галчев е роден на 14 април 2001 г. в Сарагоса и прави първите си стъпки във футбола в младежката академия на "Реал" (Сарагоса). По време на кариерата си се развива и в "Локомотив" и "Левски", чийто член беше през последните пет години и половина, с едногодишен престой под наем в "Локомотив". Той има общо 99 участия за "Левски", а за националния тим на България е записал шест мача.

През тази зима десният бранител имаше варианти да премине в ОФИ (Крит), а също така отказа предложения от словенския "Браво" (Любляна), както и от украински отбор. Той очакваше варианти и за азиатски страни, които обаче не се развиха във времето.

Сега пристига в Железничар, на 6-о място в босненската дивизия, а треньор ще му бъде бившият наставник на на "Левски" Славиша Стоянович.