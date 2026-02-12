ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Правнучката на Джина Лолобриджида герой на Италия ...

УЕФА с рекордни приходи

СНИМКА: УЕФА

УЕФА обяви финансовите си резултати за изминалата година, отбелязвайки рекордни приходи от мъжките клубни турнири. Общите приходи от всички състезания надхвърлиха 5 милиарда евро, което е увеличение със 737 милиона евро в сравнение с предходния сезон.

„Общите приходи от ;мъжките европейски клубни турнири се увеличиха до 4,4 милиарда евро, което е увеличение с 690 милиона евро в сравнение с данните за сезон 2023/2024. Този растеж доведе до увеличени реинвестиции, като финансовите плащания към клубовете достигнаха 3,4 милиарда евро – 400 милиона евро повече от предходния сезон.

Също така потвърдихме ангажимента си към играта, като отделихме 10% от брутните си приходи от състезания за солидарни плащания. От тази сума 308 милиона евро се разпределят за клубове, които не участват в европейски състезания – 76% увеличение спрямо предходната година, с допълнително финансиране, разпределено на клубове, елиминирани в квалификационните кръгове. Допълнителни 25 милиона евро се използват за подкрепа на Младежката лига на УЕФА и женските клубни състезания", съобщи УЕФА на официалния си уебсайт.

СНИМКА: УЕФА

