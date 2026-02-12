"Левски" за ЧРД: Цяла „синя" България е зад теб, Боби!

Един от най-успешните вратари в историята на „Левски" Борислав Михайлов празнува днес своя 63-ти рожден ден, написаха от "Герена".

"Михайлов играе в „Левски" от 1981 до 1989 година, записвайки 243 мача със синята фланелка. Трикратен шампион на България (1983/84, 1984/85 и 1987/88 година), трикратен носител на Купата на страната (1982, 1984 и 1986 година). Футболист № 1 на България през 1986 година.

След „Левски" носи екипите на „Беленензес" (Португалия) от 1989 до 1991 година, „Мюлуз" (Франция) от 1992 до 1994 година, „Ботев" (Пловдив) през 1994/95 година, „Рединг" (Англия) от 1995 до 1997 година, „Славия" през 1997/98 година и „Цюрих" (Швейцария) през 1998/99 година.

Има 102 мача за националния отбор на България, от които 60 като капитан, което е рекорд в историята на представителния ни тим. Дебютира на 4 май 1983 година срещу Куба в София (3:2), а последния си мач с националния екип играе на 5 юни 1998 година срещу Алжир, отново в София (2:0).

През 1994 година изиграва 7 мача за четвъртото място на България на Световното първенство в САЩ. Играе и в четирите мача на Световното първенство през 1986 година в Мексико, където страната ни стига до осминафиналите. Михайлов пази и в трите мача на България на Европейското първенство през 1996 година в Англия.

От 2000 година е член на Изпълкома на Български футболен съюз и заместник-председател на Държавната агенция за младежта и спорта. От 2001 година е първи вицепрезидент на БФС. Президент на БФС от 2005 до 2019 и от 2021 до 2023 година. През 2011 година е избран за член на Изпълнителното бюро на УЕФА.

„ПФК Левски" поздравява Борислав Михайлов с празника и му пожелава да премине през здравословните проблеми, с които се бори в последните месеци. Цяла „синя" България е зад теб, Боби!", се казва в честитката.

Легендарният вратар получи инсулт през ноември миналата година.