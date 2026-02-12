Линдзи Вон била предупредена, че фаворизира дясното коляно

Линдзи Вон е била предупредена, че фаворизира дясното си коляно по време на тренировките от нейния треньор Аксел Лунд Свиндал, твърди белгийското издание “Хет Нюсблад”.

При скоковете тя се стремяла винаги да приземява на десния крак, за да не натоварва левия заради скъсаните кръстни връзки в него. И точно това се случи при фаталното падане на американката, което я прати в болница със счупен крак. Тя се приземи на десния крак и се завъртя.

“Говорих с лекаря на италианците. Той смята, че спускането е било доста трудно заради условията на снега. Те не бяха идеални”, твърди медицинският надзорник на международната федерация Вутер ван дер Воуте. “Ако наистина е имала разкъсана кръстна връзка преди това, то това носи и допълнителни контузии. Със сигурност е имало микрофрактури. Дори да си с шина, да си тренирана, това няма как да не ти се отрази. Ще има болка, независимо от лекарствата”, допълни той.

Федерика Бриньоне защити решението на Линдзи да се състезава. “Само ти решаваш. Твоето тяло. Никой не може да ти дава нареждания”, категорична е тя.