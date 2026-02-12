Олимпийското проклятие на Микаела Шифрин

Вече открито се говори за олимпийско проклятие над най-добрата скиорка в историята Микаела Шифрин.

В отборната комбинация във вторник заедно с Брийзи Джонсън останаха на четвърто място в отборната комбинация, а трябваше да са първи, след като водеха след спускането и следваше слалом на Шифрин. И тя даде секунда по-слабо време от останалите на трасето. Със 7 победи и едно второ място в слаломите този сезон и невероятните 108 успеха в кариерата.

Така серията на американката от олимпийски провали се увеличи на 8 старта, което не е нормално при нейните качества и говори за сериозни психически проблеми.

Реално всичко стартира от ПьонгЧанг, когато остана четвърта в слалома след Фрида Хансдотер (Швеция), Уенди Холденер (Швейцария) и Катарина Галхубер (Австрия).

Преди това тя взе втората си титла в кариерата в гигантския слалом и стана сребърен медалист в комбинацията. Нейният първи олимпийски успех дойде в Сочи през 2014 г.

След това дойде тоталният срив в Пекин, където записа цели шест провала. Не завърши слалома и гигантския слалом, стана девета в супергигантския слалом, 18-а в спускането и не завърши комбинацията. В отборното състезание американците останаха четвърти след загуби от Германия на 1/2-финала и след това от Норвегия за бронза. Все пак тогава имаше обяснение за проблемите на великата американка - тя все още скърбеше за баща си. Големият хирург падна и се преби от покрива на къщата им точно преди онази олимпиада.

И сега дойде невероятният срив с последното време в слалома от всички.

“Олимпиадите са прекрасни, но понякога жилят като комар”, коментира американката. “Бризи бе невероятна. И се чувствах прекрасно. Просто трябваше да направя един добър манш и не успях.

Така и не намерих комфорта, който да ми позволи да развия скорост. Сега трябва да разбера точно какво стана и трябва да променя преди техничните дисциплини”, заяви Шифрин след тоталния провал.