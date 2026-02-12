ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

България срещу Исландия, Естония и Люксембург/Малта в Лигата на нациите

Александър Димитров пее химна на България. СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Жребият за Лигата на нациите 2026/2027 събра нашия национален тим в група 4 на Лига С с водач Исландия, Естония и победителя от баража в група D през март Люксембург - Малта.

България бе във втора урна.

За първи път мачовете през септември и октомври ще се слеят в един общ прозорец (24 септември - 6 октомври), през който отборите ще изиграят по 4 двубоя.

Последните 2 срещи от груповата фаза ще са в периода 12 - 17 ноември.

Четирите отбора в групата ще се срещнат на разменено гостуване по системата "всеки срещу всеки".

Победителят преминава директно в по-високата Лига В, а заелият 2-ото място ще играе бараж за да стигне там. Заелият последното място в групата изпада в Лига D.

На жребия в Брюксел присъства президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо и селекционерът Александър Димитров.

С оглед последните представяния на държавния ни тим в квалификациите за големи първенства Лигата на нациите изглежда като много по-вероятен път към европейското през 2028-а. За да се стигне до бараж, трябва обаче да се спечели групата.

Изтеглените съперници обаче правят перспективите за спечелването на първото място песимистични.

Мачовете от Лигата на нациите, които стартират през септември, ще са първите официални за националите през 2026 г.

Следващия месец те имат екзотично пътуване до Индонезия за турнир с участието на домакините, Соломоновите о-ви и Сейнт и Невис. За юни се търсят съперници за контроли.

