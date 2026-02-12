Световният вицешампион Иван Иванов загуби втория си мач за деня в Португалия

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иван Иванов Снимка: instagram.com/rafanadalacademy/

Световният шампион при юношите в тениса Иван Иванов отпадна във втория кръг на турнира в португалския курортен град Вила Реал де Санто Антонио. Надпреварата се провежда на твърди кортове и е с награден фонд от 30 хиляди долара.

17-годишният българин отстъпи с 7:5, 6:7(3), 3:6 пред представителя на домакините Жоао Домингеш. Срещата продължи 2 часа и 37 минути. Това беше втори мач за деня за Иванов, който по-рано спечели с 2:6, 7:6(5), 6:1 доиграването на двубоя си срещу британеца Фин Мърджет.

Националът на България за Купа „Дейвис" навакса ранен пробив в първия сет срещу Домингеш. След това изостана с 3:5, но със серия от четири поредни гейма осъществи пълен обрат за 7:5. Иванов поведе с 2:0 във втората част, допусна изравняване за 2:2, но отново реализира пробив и при 5:2 беше само на гейм от победата. Българинът обаче не успя да затвори мача, позволи изравняване при 5:5, а впоследствие загуби тайбрека със 3:7 точки.

Решителният трети сет започна неблагоприятно за Иванов, който изостана с 1:4. Той намали изоставането си до 3:4, но допусна нов пробив за 3:5. При този резултат националът спаси един мачбол, но при следващата си възможност Домингеш затвори срещата в своя полза.

