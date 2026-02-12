Локо продължава напред за Купата след емоционален двубой с "Ботев" в Пловдив

В 84-та минута вратарят на "канарчетата" Даниел Наумов си изпусна нервите и бутна футболист на "черно-белите", преди това го замеряха с дамски превръзки

Локо (Пд) продължава напред в турнира за Купата на България, след като поведе с 1:0 над "Ботев" (Пд). Парвиз Умарбаев се разписа за домакините в 7-ата минута, а след гола се създаде леко напрежение, тъй като феновете на "Локомотив" отново започнаха да замерят вратаря на "Ботев" Даниел Наумов, но този път не с бутилка, а с дамски принадлежности.

В 84-ата минута Даниел Наумов си изпусна нервите и направи опит да изблъска Киндриш, който падна на тревата. За действията си вратарят на "Ботев" получи жълт картон, а между играчи на двата отбора възникна напрежение.

Двубоят започна точно в 18 часа при засилени мерки за сигурност, като организаторите отправиха призив към феновете да спазват реда и да се въздържат от хулигански прояви. Атмосферата по трибуните беше наелектризирана още преди първия съдийски сигнал.

При излизането на двата отбора на терена вратарят на "Ботев" Пловдив Даниел Наумов беше посрещнат с освирквания от трибуна "Бесика". Любопитно беше, че той отново зае позиция пред сектора на най-крайните привърженици на "Локомотив", което допълнително нажежи обстановката.