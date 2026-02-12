ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Паркинг на 4 етажа за 344 коли ще се строи на вход...

Единствената ни олимпийска в ските пристигна в Кортина, ще тренира до Шифрин

Анина Цурбриген и Мария Киркова Снимка: БФСки

Единствената българска участничка в алпийските ски на зимната олимпиада в Милано и Кортина - Анина Цурбриген днес влезе в олимпийското село в Кортина.

Тя е заедно с треньорката си Мария Киркова. Първите тренировки за Анина ще са утре на тренировъчната писта в Кортина.

В събота тандемът ще е на трасето в Добиако, където от началото на олимпиадата тренират гигантски слалом  Микаела Шифрин, Федерика Бриньоне и други от големите звезди.

На олимпиадата Анина ще стартира в гигантския слалом в Кортина на 15-ти февруари, неделя, а слаломът за нея е на 18-ти февруари, сряда.

