Дербита Испания - Англия, Франция - Италия и Германия - Нидерландия в Лигата на нациите (жребий)

Жребий за Лига на нациите:
Лига А:
Група А/1: Франция, Италия, Белгия, Турция
Група А/2: Германия, Нидерландия, Сърбия, Гърция
Група А/3: Испания, Хърватия, Англия, Чехия
Група А/4: Португалия, Дания, Норвегия, Уелс
Лига „В":
Група В/1: Шотландия, Швейцария, Словения, Република Северна Македония
Група В/2: Унгария, Украйна, Грузия, Северна Ирландия
Група В/3: Ирландия, Израел, Австрия, Косово
Група В/4: Полша, Босна и Херцеговина, Румъния, Швеция
Лига „С":
Група С/1: Албания, Финландия, Беларус, Сан Марино
Група С/2: Черна гора, Армения, Кипър, победител от Латвия – Гибралтар
Група С/3: Казахстан, Словакия, Фарьорски острови, Молдова
Група С/4: Исландия, България, Естония, победител от Малта – Люксембург
Лига „D":
Група D/1: загубил от Латвия – Гибралтар, загубил от Малта- Люксембург, Андора
Група D/2: Литва, Азербайджан, Лихтенщайн