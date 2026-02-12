ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Нетаняху: Тръмп вярва, че иранците вече са научили...

Дербита Испания - Англия, Франция - Италия и Германия - Нидерландия в Лигата на нациите (жребий)

Снимка: Ройтерс

Жребий за Лига на нациите:

Лига А:

Група А/1: Франция, Италия, Белгия, Турция

Група А/2: Германия, Нидерландия, Сърбия, Гърция

Група А/3: Испания, Хърватия, Англия, Чехия

Група А/4: Португалия, Дания, Норвегия, Уелс

Лига „В":

Група В/1: Шотландия, Швейцария, Словения, Република Северна Македония

Група В/2: Унгария, Украйна, Грузия, Северна Ирландия

Група В/3: Ирландия, Израел, Австрия, Косово

Група В/4: Полша, Босна и Херцеговина, Румъния, Швеция

Лига „С":

Група С/1: Албания, Финландия, Беларус, Сан Марино

Група С/2: Черна гора, Армения, Кипър, победител от Латвия – Гибралтар

Група С/3: Казахстан, Словакия, Фарьорски острови, Молдова

Група С/4: Исландия, България, Естония, победител от Малта – Люксембург

Лига „D":

Група D/1: загубил от Латвия – Гибралтар, загубил от Малта- Люксембург, Андора

Група D/2: Литва, Азербайджан, Лихтенщайн

