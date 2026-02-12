Зографски 19-и в първата тренировка на голямата шанца в Милано/Кортина

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Владимир Зографски зае 19-о място в първата официална тренировка за състезанието на голямата шанца на олимпиадата в Милано-Кортина.

В Предацо българинът записа 119,5 метра и събра 70,4 точки.

Най-добър беше австриецът Ян Хьорл, който получи 97,4 със скок от 140,5 метра.

Втората официална тренировка е утре от 19,30 часа, а третата е в събота от 12,30 часа, след което от 19,45 часа е първият скок на състезанието.

Ва малката шанца Влади, който прави най-добрия сезон в кариерата, завърши 32-и и обяви това за провал.