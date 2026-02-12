Еуфорията и напрежението май пречат на “Левски”

Целта е да сме още по-добри през новата година.

Това каза треньорът на “Левски” Хулио Веласкес преди първата тренировка за 2026 г. Оттогава измина повече от месец. А както “сините” се надяваха да спечелят 3 купи до май, сега са в положение - остана само една. Вярно, най-сладката и чаканата - титла на България. Но с оглед на продукцията от играчите на Веласкес и тази година може да не отиде на “Герена”, а вместо това злите езици да броят поредната калъфка на “сините”.

От изиграните 3 срещи до момента не се вижда “Левски” да е подобрил и вдигнал нивото. Вярно, много е рано още, но... Двете загуби от “Лудогорец” за суперкупата и купата показаха, че “сините”, а и техният треньор, не могат да се справят с напрежението и еуфорията, която се вдига заради бума им през есента. И е видно колко са нервни играчите и техният предводител в пореден важен мач. А точно това е причината за въпросните поражения.

7 точки преднина както са много, така са и малко. Особено ако си “Левски” и не можеш да спечелиш едно дерби у нас.

Защото в 1/4-финала с разградчани отново се показа старата грешка на Веласкес - бъркане на състава. За това той няколко пъти бе критикуван. Но в двубоя за купата нямаше право на грешка.

Защо му бе отново да пусне Камдем, след като същият сбърка 8 дни по-рано на Националния стадион “Васил Левски”. Толкова ли няма други на позиция десен бек. И при все, че испанецът е доволен от селекцията и се скъсва да хвали играчите си.

Другото - неспособността да се върнат в мача неговите играчи, след като губят. “Левски” пробва да се върне в мача след ранния гол на шампионите. Но пак не успя. Не създаде и 100-процентово положение. И едва ли някой, дори и най-големият фен на “сините”, си казва: “Абе изпуснахме “Лудогорец”. Защото това не беше така.

И третото - липсата на жокер. Смените на Веласкес не дават резултат във важните мачове. Изключваме този с “Черно море” през есента.

Или казано накратко - треньорът на “сините” няма козове в колодата си. А по този начин титлата трудно ще се озове в музея на “Герена”.