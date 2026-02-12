ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лидерът "Арсенал" с грешна стъпка, вече води само ...

Александър Везенков №1 за победа на "Олимпиакос", Джокович го гледа

Александър Везенков направи поредния си силен мач в Евролигата по баскетбол. 

Голямата звезда на "Олимпиакос" вкара 23 точки и взе 8 борби при победата 92:86 над "Цървена звезда". Бившият най-полезен играч на континента обаче за първи път през този сезон пропусна три опита от линията за наказателен удар. По-малко от минута преди края Везенков отбеляза тройка почти от центъра. Той бе обявен за MVP.

Сред зрителите бе и Новак Джокович. Рекордьорът по титли от "Големият шлем" в тениса е запален фен на "Звезда", а отскоро вече живее в Атина. 

За сръбския отбор българският национал Коди Милър-Макинтайър вкара 11 точки. 

"Олимпиакос" е втори във временното класиране, а на 25 февруари гостува на "Жалгирис" в Литва. 

