Медалисти от ден №6 на олимпиадата в Милано/Кортина

Ски бягане, 10 километра интервален старт, жени:
1. Фрида Карлсон (Швеция) - 22:49.2 минути
2. Ебба Андерсон (Швеция) - на 46.6 секунди
3. Джеси Дигинс (САЩ) - на 49.7 секунди
- - -
87. КАЛИНА НЕДЯЛКОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 6:13.3 минути
Ски алпийски дисциплини, супергигантски слалом, жени:
1. Федерика Бриньоне (Италия) - 1:23.41 минута
2. Роман Мирадоли (Франция) - на 0.41 секунди
3. Корнелия Хютер (Австрия) - на 0.52 секунди
Ски свободен стил, бабуни, мъже:
1. Купър Уудс (Австралия) - 83.71 точки
2. Микаел Кингсбъри (Канада) - 83.71
3. Икума Хоришима (Япония) - 83.44
Сноуборд, сноубордкрос, мъже:
1. Алесандро Хемерле (Австрия)
2. Елиот Гронден (Канада)
3. Якоб Дузек (Австрия)
Бързо пързаляне с кънки, 5000 метра, жени:
1. Франческа Лолобридижида (Италия) - 6:46.17 минути
2. Мерел Конайн (Нидерландия) - на 0.10 секунди
3. Рагне Виклунд (Норвегия) - на 0.17 секунди
Шейнички, отборна щафета:
1. Германия (Юлия Таубитц, Тобиас Вендл, Тобиас Арлт,
Макс Лангенхан, Даяна Айтбергер, Магдалена Мачина) - 3:41.672 минути
2. Австрия (Лиза Шулте, Томас Щой, Волфганг Киндл,
Йонас Мюлер, Юри Гат, Рикардо Шьопф) - 3:42.214
3. Италия (Верена Хофер, Емануел Рийдер, Симон Кайнцвалднер,
Доминик Фишналер, Андреа Фьотер,Марион Оберхофер) - 3:42.521
Сноуборд, халфпайп, жени:
1. Гаон Чой (Република Корея) - 90,25 точки
2. Клои Ким (САЩ) - 88,00
3. Мицуки Оно (Япония) - 85,00
Шорттрек, 500 метра, жени:
1. Ксандра Велзебур (Нидерландия) - 41.609 секунди
2. Ариана Фонтана (Италия) - 42.294
3. Кортни Саро (Канада) - 42.427
Шорттрек, 1000 метре, мъже:
1. Йенс ван'Т Ваут (Нидерландия) - 1:24.537 минути
2. Лун Сун (Китай) - 1:24.565 минути
3. Джонун Рим (Република Корея) - 1:24.611 минути