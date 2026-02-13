ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Лидерът "Арсенал" с грешна стъпка, вече води само ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22279386 www.24chasa.bg

Медалисти от ден №6 на олимпиадата в Милано/Кортина

2932
Франческа Лолобриджида Снимка: Ройтерс

Ски бягане, 10 километра интервален старт, жени:

1. Фрида Карлсон (Швеция) - 22:49.2 минути

2. Ебба Андерсон (Швеция) - на 46.6 секунди

3. Джеси Дигинс (САЩ) - на 49.7 секунди

- - -

87. КАЛИНА НЕДЯЛКОВА (БЪЛГАРИЯ) - на 6:13.3 минути

Ски алпийски дисциплини, супергигантски слалом, жени:

1. Федерика Бриньоне (Италия) - 1:23.41 минута

2. Роман Мирадоли (Франция) - на 0.41 секунди

3. Корнелия Хютер (Австрия) - на 0.52 секунди

Ски свободен стил, бабуни, мъже:

1. Купър Уудс (Австралия) - 83.71 точки

2. Микаел Кингсбъри (Канада) - 83.71

3. Икума Хоришима (Япония) - 83.44

Сноуборд, сноубордкрос, мъже:

1. Алесандро Хемерле (Австрия)

2. Елиот Гронден (Канада)

3. Якоб Дузек (Австрия)

Бързо пързаляне с кънки, 5000 метра, жени:

1. Франческа Лолобридижида (Италия) - 6:46.17 минути

2. Мерел Конайн (Нидерландия) - на 0.10 секунди

3. Рагне Виклунд (Норвегия) - на 0.17 секунди

Шейнички, отборна щафета:

1. Германия (Юлия Таубитц, Тобиас Вендл, Тобиас Арлт,

Макс Лангенхан, Даяна Айтбергер, Магдалена Мачина) - 3:41.672 минути

2. Австрия (Лиза Шулте, Томас Щой, Волфганг Киндл,

Йонас Мюлер, Юри Гат, Рикардо Шьопф) - 3:42.214

3. Италия (Верена Хофер, Емануел Рийдер, Симон Кайнцвалднер,

Доминик Фишналер, Андреа Фьотер,Марион Оберхофер) - 3:42.521

Сноуборд, халфпайп, жени:

1. Гаон Чой (Република Корея) - 90,25 точки

2. Клои Ким (САЩ) - 88,00

3. Мицуки Оно (Япония) - 85,00

Шорттрек, 500 метра, жени:

1. Ксандра Велзебур (Нидерландия) - 41.609 секунди

2. Ариана Фонтана (Италия) - 42.294

3. Кортни Саро (Канада) - 42.427

Шорттрек, 1000 метре, мъже:

1. Йенс ван'Т Ваут (Нидерландия) - 1:24.537 минути

2. Лун Сун (Китай) - 1:24.565 минути

3. Джонун Рим (Република Корея) - 1:24.611 минути

Франческа Лолобриджида Снимка: Ройтерс
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Милано/Кортина 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)