Легендата Мартен Фуркад: За биатлона медалът на България е суперновина

Мартен Фуркад е роден на 14 септември 1988 г. Шесткратен олимпийски шампион. С шест олимпийски титли и един сребърен медал. 13 златни медала от световни, 10 сребърни и 5 бронзови. За 13 сезона в световната купа я печели 7 пъти, като има 26 малки приза в отделните дисциплини. С 98 победи (84 в индивидуални стартове) и 186 подиума (150 индивидуални). Член на МОК от 2022 г. с 8-годишен мандат. Член на организационния комитет за игрите в Париж и за следващата зимна олимпиада. Брат му Симон също бе успешен биатлонист. След края на състезанието на 15 километра той се появи в миксзоната и веднага бе нападнат от журналистите.

- Г-н Фуркад, Франция триумфира със злато и сребро на 15 километра при жените. Но една българка взе бронза. Какво ще кажете за нея?

- Уникална. Свикнали сме да говорим за отделни отбори, за големи нации. Но сега го правим за едно младо момиче - Лора Христова. Тя бяше сензацията. Сензационна. Как мога да го опиша по друг начин?! Уникално, чудесно състезание. Тя наистина си заслужи медала. Наистина съм щастлив от тази развръзка. Защото през годините виждаме отново и отново едни и същи нации на върха и това доскучава на хората. Сега не бе така. България на олимпийския подиум - красиво. Това е отлична новина. Много, много съм радостен не само за нея, а за целия ви отбор.

- Как оценявате представянето на Франция?

- За мен също бе изненада. Седмицата до момента е фантастична. Изглежда, отборът е по-силен от това, което очаквах. Симон и Жанмоно бяха много добри. Ските им бяха отлично подготвени за този старт. Първо и второ място е фантастично. Но в един момент може и да изглежда като разочароващо, защото изглеждаше така, че на стълбичката можеше да са само французойки. Наистина можеше да сме с три медала. Но трябва да сме благодарни с постигнатото. Имаме силен отбор с отлични хора в него. Щастлив съм от завоюваните позиции. И пак казвам - може да имаме и трети човек на подиума. Бе грандиозно. Имаме чудесен женски отбор, такъв е и мъжкият ни. Мисля си, че това е само началото за нас в Антхолц-Антерселва. Считам, че ни чакат още успехи.

- Какъв човек е Жулия Симон?

- Прекарах малко сезони с Жу по време на световните купи. Но не бяха толкова много, защото аз прекратих кариерата си през 2020 година, докато тя се появи на сцената през 2018-а, ако не греша. Тя е биткаджия. Днес беше точно такава, показа невероятно желание за победа. Тя не бяга от битката, а я търси. Но бих казал, че очаквах точно това от нея, защото я познавам. Въпреки проблемите, през които мина.

- Въпреки миналото?

- Да, тя е силна. Това е най-добрият отговор, който може да даде в такава ситуация. Да си на трасето и да се доказваш. Всички знаем, че мина през наистина трудни времена. Затова е добре, че сега е намерила спокойствието и е обратно на подиума.

- Какво ще кажете за конкуренцията във френския тим?

- Да, така е! Не успях да изпитам такова чувство по време на моята кариера. Сега говорим много на тази тема, преди също го правихме. Говорихме много и за Жулия Симон. Днес можем да кажем единствено - Жу е олимпийска шампионка, точка по въпроса!

- Печелили сте много тук. Колко трудно се успява на това трасе?

- Наистина е трудно да се направи перфектна стрелба тук. Защото си наистина повлиян от надморската височина. Затова могат да се направят големи разлики и да се отворят огромни дупки. Трудно се стреля. За състезателите е много натоварващо състезание.

- Колко важно е за вас да видите, че наследството ви в спорта не се разпилява от французите, а се надгражда?

- Много важно е. Аз се борих не само за себе си. Но и за спорта. Правих го в продължение на 2 десетилетия, преди да се откажа. Когато се оттеглих, си починах. Защото знаех, че наследството ми ще бъде надградено. Сега се наслаждавам. Виждате, че имаме наистина силни отбори от жени и мъже. Нещо повече, биатлонът вече е един от най-атрактивните спортове за френската публика. При това независимо дали става въпрос за летен, или зимен спорт.

- Вярвахте ли, че ще стане така?

- Да. Ние наложихме този тренд. Ситуацията в нашия спорт е уникална. Той се провежда в планината, обикновено в малки селца. Но в момента е един от най-гледаните на олимпиадата. И един от най-следените във Франция и света. Това е прекрасно. Още по-прекрасно е, че със състезания като това ние продължаваме да развиваме спорта, да го правим атрактивен. И да караме хората да очакват следващите стартове.

- Като член на МОК как виждате олимпиадата? Някои спортове критикуват начина на провеждането ѝ.

- Наистина е различно. Бях член и по време на игрите в Париж преди това. Тогава отговарях за шампионите и награждаванията. Тогава работихме доста, не знаех, че пак ще отговарям за това. Но олимпийските игри не са за хората, които се съмняват. А за хората, които умеят да печелят. Тези, които го правят в правилния момент, го постигат. Радвам се, че всеки може да направи деня на живота си, а защо не и на следващите олимпийски игри да го изпита отново.