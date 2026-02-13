Лора Христова е 5-ата българка в коридора на славата в Антхолц

Стадионът за биатлон в Антхолц/Антерселва е един от най-легендарните в историята на биатлона. Първото състезание там е през далечната 1975 г. и е световно първенство, на което Хейки Икола (Финландия) печели индивидуалния старт пред легендата Николай Круглов (СССР) и сънародника си Еска Саира. Круглов взема златото в спринта пред Александър Елизаров (СССР) и Клаус Зиберт (ГДР), а в щафетите Финландия изпреварва СССР и Полша.

И като на всяко емблематично място в коридора на стадиона има стена на славата. И след олимпиадата името на 22-годишната суперсензация Лора Христова ще стане петото българско на нея. Върху стената на сини плакети са изписани тройките от всяко едно международно състезание на този сезон.

Първите български имена са от 1988 г. Тогава Ива Шкодрева-Карагьозова печели старта от световната купа на 10 километра индивидуално. Надежда Алексиева пък е втора на 5 километра спринт зад Катарина Елин (Норвегия). А щафетата ни на 3 по 5 километра е изпреварена само от САЩ.

2 години по-късно отново България е изписана заради дамската ни щафета на 4 по 7,5 километра, която завършва след Финландия.

През 1993 г. Ива Шкодрева записва втората си победа за световната купа, този път на 15 километра индивидуално.

Идва и медал от световното през 1996 г., когато Катя Дафовска взема бронз в преследването на 15 километра след Корин Ниогре (Франция) и Уши Дизъл (Германия). И за последно през 2003 г. българско име се появява на стената, когато Дафовска печели индивидуалния старт на 15 километра от световната купа.

Или просто Лора повтори успехите на своите каки, след като точно на индивидуалната дистанция на този стадион имаме най-много успехи. Считан е за най-трудния в биатлона, след като се намира на 1600 метра надморска височина, а стрелбището е след изкачване и биатлонистите не могат да успокоят пулса си, преди да влязат на него.

22-годишната троянка се превърна в хит за отрицателно време. На пресконференцията получи повече въпроси от победителката Жулия Симон и втората Лу Жанмоно. Въпреки че Симон бе замесена в най-големия скандал в биатлона през последните години.

На 24 октомври миналата година тя бе осъдена на 3 месеца затвор условно и глобена 15 000 евро, след като се призна за виновна, че в периода 2001 - 2002 г. е използвала банковите карти на съотборничката си Жустин Бреза-Буше и на физиотерапевт на отбора за онлайн покупки за над 2000 евро, които са доставяни до нейния дом. Първоначално отричаше и твърдеше, че става въпрос за открадната самоличност, но след това си призна.

Въпросите към Лора бяха от това, че някои коментатори е трябвало да използват google, за да разберат коя е, до това дали ще спи с медала на шията. Тя просто отвърна, че няма да е удобно и най-вероятно ще бъде под възглавницата. Пред пресцентъра се мерна легендарният треньор Волфганг Пихлер и веднага бе затрупан от въпроси за успеха на Лора. Германецът, който е бивш бегач, вече има над 40 медала от световни първенствата и олимпийски игри. Не бе подминат и президентът на федерацията Атанас Фурнаджиев, но след това българските журналисти трябваше да обясняват точно как се пише фамилията му. Иначе германците останаха изненадани от немския и английския му, колкото от медала на Лора.

А медалистката ни изглеждаше доста по-свежа от двете французойки и с невероятна усмивка. Обясни как нейна съученичка и адашка тренирала биатлон и тя решила да отиде с нея и да пробва спорта. “Сега в Троян това е най-популярното. Вече имаме и два клуба, база. Ще дойдат още такива като мен”, закани се тя.