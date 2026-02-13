Флик: "Барселона" не игра като отбор срещу "Атлетико"

"Не играхме добре през първото полувреме, не играхме като отбор".

Това каза треньорът на "Барселона" Ханзи Флик след тежкото поражение в първия 1/2-финал за кралската купа от "Атлетико" (М) 4:0. Всички попадения във вратата на каталунците паднаха през първата част.

"По време на първите 45 минути ни преподадоха урок. Понякога е добре да получиш урок в правилния момент. Може би сега бе точният момент. Остава ни още един мач да се върнем. Имаме още две полувремена по 45 минути. да спечелим всяко полувреме с по 2:0 ще бъде нашата цел. Ще се борим за това.

Загубата е тежка, но съм горд от моя тим. Може би не от първите 45 минути, но от останалия сезон - да. Трябва да приемем този урок и да се подобрим. Имаме още шанс да се върнем, няма да бъде лесно, но ще направим всичко възможно", обеща Ханзи Флик.