ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Актриса съди албанското правителство, за да спре д...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22280328 www.24chasa.bg

Националният отбор по бокс за жени навлезе в решителен етап на подготовка

996

Националният отбор на България по бокс за жени навлезе в решителен етап на своята подготовка преди 77-ото издание на Купа „Странджа". Под наставленията на Борислав Георгиев и Роман Цветков дамите вече се готвят на базата в „Дианабад". В отбора е и Златислава Чуканова, която се завръща след тежка контузия.

„Стартирахме подготовка в София на 9-ти януари, а отскоро започнахме и спаринги на базата на „Дианабад". Тук има момичета от няколко държави, включително и Украйна, което е добре за нашите боксьорки, за да можем да повишим нивото си преди Купа „Странджа". Злати Чуканова се завръща след контузия и с Вени Поптолева ще бъдат водещите имена в отбора. Има няколко талантливи момичета, които са по-млади и тепърва трябва да трупат опит. Чака ги много работа, но съм оптимист. Основната ни цел тази година са турнирите за Световната купа и Европейското първенство, на което сме домакини в София. Това са много важни състезания, защото носят сериозни точки за световната ранглиста. Предвидили сме и лагер на Белмекен през август, за да се подготвим максимално добре за шампионата в София, който безспорно е голямата ни цел", каза треньорът на жените Борислав Георгиев.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание