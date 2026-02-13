Лора Христова сред най-успешните спортисти на „Олимпийска солидарност"

Бронзовата медалистка Лора Христова е сред най-успешните спортисти на „Олимпийска солидарност". В ежедневните отчети на програмата се съобщава, че българката, която спечели отличие на 15 километра в биатлона, е била неин стипендиант в последните четири години. Лора е една от сензациите на Игрите, а в международния пресцентър в Антхолц-Антерселва немски журналисти попитаха как е възможно от последна в Пекин да стане трета в Милано-Кортина.

Програмата „Олимпийска солидарност" е ключова инициатива на Международния олимпийски комитет (МОК), която преразпределя приходите от телевизионни права, за да подкрепи спортистите и Националните олимпийски комитети.

В Милано-Кортина 2026 има 249 спортисти от 74 Национални олимпийски комитета, които се класираха благодарение на подкрепата на „Олимпийска солидарност". По време на квалификационния период 449 спортисти от 90 НОК са били подкрепени финансово.

За периода 2025-2028 година МОК одобри безпрецедентен бюджет, за да засили още повече тези успешни програми. За четиригодишния цикъл са отделени 650 млн. щатски долара (10% увеличение спрямо предишния цикъл). Също така индивидиуалните стипендии за спортистите вече са минимум 6 на държава, вместо 5. За този цикъл Българският олимпийски комитет с председател Весела Лечева взе решение да подаде имената на 10 спортисти, за да даде възможност на повече атлети за Летните олимпийски игри в Лос Анджелис.