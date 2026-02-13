Чудесна програма за националите в Лигата на нациите

Националният отбор на България научи програмата си за следващото издание на Лигата на нациите. След изтегления жребий в Брюксел нашите попаднаха в група C4, където ще премерят сили със съставите на Исландия, Естония и победителя от плейофа между Люксембург и Малта.

Селекцията на Александър Димитров ще стартира кампанията си в края на септември с домакинства срещу Люксембург или Малта, а после на Естония. Това подреждане може да бъде определено като чудесна, защото дава шанс да се почне с 6 точки срещу отборите от по-долни урни.

Спечелване на група в третото ниво на Лигата на нациите ще означава изкачване в горната и участие в баражите за Евро 2028.

Програмата на България в групата:

26 септември, 19:00 ч. България – Люксембург/Малта

29 септември, 21:45 ч. България – Естония

3 октомври, 19:00 ч. Исландия – България

6 октомври, 21:45 ч. Люксембург/Малта – България

13 ноември, 21:45 ч. България – Исландия

16 ноември, 19:00 ч. Естония – България

Програма на останалите съперници в групата:

26 септември, 19:00 ч. Исландия - Естония

29 септември, 21:45 ч. Люксембург/Малта - Исландия

3 октомври, 19:00 ч. Естония - Люксембург/Малта

6 октомври, 21:45 ч. Естония - Исландия

13 ноември, 21:45 ч. Люксембург/Малта - Естония

16 ноември, 19:00 ч. Исландия - Люксембург/Малта

Допълнителна информация за стадионите и организацията на двубоите ще бъде публикувана на следващ етап.