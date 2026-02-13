Теглят жребия за полуфиналите в турнира за купата на България на 18 февруари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жребият за полуфиналите на турнира за купата на България ще се състои на 18 февруари (сряда) от 12,30 часа в Амфитеатралната зала на Национална футболна база Бояна.

В него ще участват носителят на трофея "Лудогорец", ЦСКА, "Арда" Кърджали, ПФК "Локо" (Пд).

Жребият е пълен - всички 4 отбора попадат в една урна, като ще се определят 2 двойки отбори.

Победителите се излъчват по системата на отстраняване в два мача. Домакин на първата среща във всяка двойка е отборът изтеглен първи в двойката.

Мачовете от този етап на турнира ще се играят през април.