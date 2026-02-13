ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чистачки откриха новородено бебе в чувал до кофи з...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22283303 www.24chasa.bg

Треньорът на Естония: България е като троянски кон

2900
Снимка: Startphoto.bg

„България е като троянски кон — може да изглеждат безобидни, въпреки че са доста добър отбор. Групата на последното световно първенство беше много тежка за тях, но преди това имаха постоянни резултати. Наскоро завършиха наравно със силни отбори. Спорът с тях определено ще бъде тежък".

Това мнение изказа селекционерът на Естония Юрген Хен. Воденият от него тим попадна в една група с нашите, Исландия и победителят от баража Малта – Люксембург в дивизия C на Лигата на нациите.

Бих нарекъл тази група равна. Може би Исландия ще се открои с класата си, но останалото е равностойно качество. Мисля, че Исландия може да бъде изненадана някъде, но вярвам, че са най-силните. Няма да се изненадам, ако разликата между второто и четвъртото място накрая е малка. От тази гледна точка всеки мач е изключително решаващ. Смея да мечтая за второ място. Минималната цел е същата като преди две години - да останем в дивизия C.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание