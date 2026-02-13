Треньорът на Естония: България е като троянски кон

„България е като троянски кон — може да изглеждат безобидни, въпреки че са доста добър отбор. Групата на последното световно първенство беше много тежка за тях, но преди това имаха постоянни резултати. Наскоро завършиха наравно със силни отбори. Спорът с тях определено ще бъде тежък".

Това мнение изказа селекционерът на Естония Юрген Хен. Воденият от него тим попадна в една група с нашите, Исландия и победителят от баража Малта – Люксембург в дивизия C на Лигата на нациите.

Бих нарекъл тази група равна. Може би Исландия ще се открои с класата си, но останалото е равностойно качество. Мисля, че Исландия може да бъде изненадана някъде, но вярвам, че са най-силните. Няма да се изненадам, ако разликата между второто и четвъртото място накрая е малка. От тази гледна точка всеки мач е изключително решаващ. Смея да мечтая за второ място. Минималната цел е същата като преди две години - да останем в дивизия C.