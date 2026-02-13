ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Чистачки откриха новородено бебе в чувал до кофи з...

Хирургът на Линдзи Вон: Лечението върви успешно

672
СНИМКА: РОЙТЕРС

Хирургът на звездата на алпийските ски Линдзи Вон заяви, че счупването на крака ѝ е било сложно, но лечението досега е успешно.

„Изпълнихме си дълга. Знаехме, че могат да възникнат определени усложнения и бяхме подготвени", каза д-р Стефано Дзанарела пред вестник „Кориере дела Сера".

Той каза, че сложният случай е овладян от екип от експерти и че са доволни от процеса на възстановяване.

Американската ски звезда катастрофира тежко в олимпийското спускане в Кортина д'Ампецо миналата неделя и беше откарана от пистата с хеликоптер. Оттогава тя е претърпяла три операции в болница в Тревизо.

41-годишната Вон публикува снимки от болничното си легло в социалните мрежи и благодари на медицинския персонал.

„Думите на пациентката ни изпълват с гордост, също и защото успешно се справихме с деликатна и продължителна медицинска ситуация", каза Дзанарела.

Вон беше примерен пациент, както и нейният американски екип и лекарите от американската федерация, които наистина ни оказват енергична подкрепа. Те са отлични хора и същевременно страхотни професионалисти."

Вон се върна на пистата, за да се опита да спечели още един олимпийски медал на Игрите в Италия, 16 години след златото си в спускането в Канада, и стартира въпреки разкъсването на кръстните връзки, което претърпя малко повече от седмица преди това.

СНИМКА: РОЙТЕРС

