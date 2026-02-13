Везенков все по-близо до MVP на Евролигата

Александър Везенков е все по-близо до това да спечели за втори път награда MVP на сезона в Евролигата. Българският ас отново поведе своя “Олимпиакос” към епична победа - над “Цървена звезда” 92:86.

Най-добрият ни баскетболист бе номер 1 на паркета и завърши с 23 точки, като добави и 8 борби. Шоуто на Везенков пък бе изгледано от легендата в тениса Новак Джокович. От месеци рекордьорът по титли от “Големият шлем” живее в Атина, а сръбският “Звезда” е любимият му отбор във всички спортове. И просто няма как да не бъде в залата в Пирея.

С поредния си силен мач от началото на сезона пък Везенков е все по-близо до приза “Най-полезен играч”. Българската звезда увеличи аванса си по най-важния показател за определянето на наградата, а именно т.нар. PIR.

Това е съкращение от Индекс на представянето. И е статистика, която показва представянето на играчите по различен брой компоненти - положителни и отрицателни. Първите са броят точки, борби, асистенции, откраднати топки, блокади, нарушения. Изваждането пък е всички отрицателни статистики - пропуснати стрелби, грешки, нарушения и др.

Та 11 мача преди края на редовния сезон в Евролигата Везенков е лидер в подреждането по PIR. Родният ас има индекс от 23,4. С 3 пункта по-малко е неговият съотборник Никола Милутинов, който е втори. Освен това Везенков е втори и по брой дабъл-дабъл през сезона с 4.

Иначе тимът на българина “Олимпиакос” е на второ място в класирането.