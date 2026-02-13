2-ма наши биатлонисти влязоха в преследването, Владо Илиев направи последния си индивидуален олимпийски старт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Двама български биатлонисти намериха място в топ 60 на олимпийския спринт (10 км) в Антхолц и ще участват в преследването (12,5 км).

Това са Благой Тодев и Константин Василев. Те се наредиха 42-и и 56-и. Тодев, както и в индивидуалния старт (22-о място), направи само 1 пропуск при двете стрелби. Василев бе безгрешен на "легнал", но на "прав" не свали 4 мишени.

Тодев (24 г.) се представи много добре на рубежа, където записа 9-о време по престой.

Василев (22 г.) пък бе най-бърз от българите с 27-а позиция по този показател.

Емблематичният за биатлона ни Владимир Илиев, който на 17 март ще навърши 39 г., направи по 2 пропуска в двете стрелби и завърши 70-и.

Така единственият българин с медал от световно първенство (сребро в индивидуалната дисциплина от Йостерсунд 2019) записа последен индивидуален старт на олимпиада, тъй като няма да се състезава в преследването. За него остава само мъжката щафета.

С 3 грешки Антон Синапов (32 г.) е 82-и от 90 участници.

Олимпийската титла в спринта с безгрешна стрелба спечели французинът Кентен Фийон Майе.

Със също 10 от 10 на рубежа втори и трети са норвежците Ветле Шестад Кристиансен и Стурла Лагрейд.